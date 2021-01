Cor 8:56 Cappotta in rotatoria all´ingresso di Alghero Finisce d´urgenza all´ospedale il conducente della Renault Scenic che sabato mattina è uscito fuori strada nella rotatoria di Mamuntanas. Sul posto vigili del fuoco, sanitari e forze dell´ordine







Nella foto: l'incidente avvenuto all'ingresso di Alghero Commenti ALGHERO - Auto distrutta e corsa in ospedale per accertamenti urgenti. E' il bilancio dell'incidente avvenuto sabato mattina all'ingresso di Alghero. Il conducente di una Renault Scenic (solo dentro l'abitacolo), per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada nella rotatoria di Mamuntanas, cappottando ed abbattendo la segnaletica verticale. Provvidenziale l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato ed i Vigili urbani che hanno effettuato i rilevamenti.