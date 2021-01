Red 21:11 Incedente a Cagliari: 53enne in codice rosso Lo scontro tra una Volkswagen Golf e una Lancia Y si è registrato all´altezza di Is Pontis Paris. La donna è stata soccorsa dal personale medico del 118 e accompagnato all´Ospedale Brotzu



CAGLIARI – Incidente stradale a Cagliari. Ieri (sabato), una Volkswagen Golf e una Lancia Y sono entrate in collisione all'altezza di Is Pontis Paris. Ad avere la peggio, la 53enne conducente della Lancia, che ha riportato gravi ferite ed è stata accompagnata in codice rosso all'Ospedale Brotzu.



Da una prima ricostruzione, pare che la Golf, proveniente dalla rotonda, si sia immessa in Via Riu Mortu (direzione Monserrato), invadendo la corsia opposta e andando a sbattere con la Y, che sopraggiungeva in direzione contraria. Anche il 31enne conducente della Golf è stato accompagnato in ospedale, ma con lievi ferite. Sul posto con il personale medico del 118, anche la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso.