video Cor 16:30 La poesia del lunedì: Gottfried Benn Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



POESIE STATICHE



Il rifiuto dell’evoluzione



è la profondità del saggio,



i figli e i figli dei figli



non lo inquietano



non lo scalfiscono.





Professare opinioni,



agire,



arrivare e partire



sono il segno di un mondo



che non ci vede chiaro.



Davanti alla mia finestra



– dice il saggio –



si stende una valle



dove si adunano le ombre,



due pioppi demarcano un sentiero



tu sai – verso dove.





Prospettivismo



è un’altra parola per la sua statica:



disporre delle linee,



proseguirle



secondo la legge dei tralci –



sprizzare tralci –,



anche scagliare stormi e corvi



nel rosso invernale dei cieli all’alba,





poi lasciare cadere –



tu sai – per chi.





_ Gottfried Benn _

