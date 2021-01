Cor 11:05 Blue Air sospende il volo da Torino su Alghero Nuovo stop alle operazioni di volo dallo scalo di Torino verso il Riviera del corallo per la compagnia aerea rumena. Scarse prenotazioni e incertezza del comparto. Stop anche al Cagliari-Torino



Commenti ALGHERO - Non solo Ryanair easyJet , il blocco alle operazioni di volo coinvolge anche la compagnia aerea rumena di casa a Torino Caselle. Si arrende almeno fino al mese di febbraio anche la Blue Air che sospende i collegamenti su Alghero e Cagliari. In generale la situazione rimane di grande incertezza, anche se gli operatori del settore sperano in una ripresa a partire da fine marzo, quando scatterà la nuova programmazione estiva.