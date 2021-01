Red 14:33 Carabinieri Nuoro: deferimenti e sanzioni I Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato quattro giovani perchè sorpresi fuori casa nelle ore del coprifuoco senza giustificato motivo. I militari dell´Ispettorato del lavoro, hanno denunciato in stato di libertà due persone, comminando ammende per 400euro



NUORO – I Carabinieri della Compagnia di Nuoro, impegnati nei servizi per l’osservanza delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno contestato a quattro giovani sanzioni amministrative, perchè sorpresi in orario non consentito fuori dalle rispettive abitazioni senza giustificato motivo.



Invece, i colleghi dell’Ispettorato del Lavoro di Nuoro, con i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro, al termine di un’indagine effettuata nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà due persone per aver installato dei sistemi di ripresa audiovisiva nei luoghi di lavoro senza la prescritta autorizzazione. Ai due sono state comminate ammende per complessivi 400euro circa.