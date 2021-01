Ozieri: denuncia e sanzioni nella notte

13:07 Tentato furto: denunciati 4 nomadi Ieri, i Carabinieri della Stazione di Ossi, al termine delle indagini del caso, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della repubblica di Sassari, per tentato furto in abitazione in concorso, tre uomini e una donna di origine Rom: un 51enne, un 35enne, un 29enne e una 27enne