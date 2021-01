Red 14:37 Truffa e minacce: 41enne denunciato Al termine delle indagini scattate dopo una denuncia, i Carabinieri della Stazione di Bosa hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Oristano un 41enne responsabile del reato di truffa e minacce



BOSA – Al termine delle indagini scattate dopo una denuncia, i Carabinieri della Stazione di Bosa hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Oristano un 41enne responsabile del reato di truffa e minacce. L’uomo, a seguito di stipula di un compromesso di vendita di una macchina agricola, si è fatto versare sulla Postepay 800euro. Successivamente, però, non ha spedito quanto atteso dal cliente. Anzi, lo ha minacciato che, se non avesse versato un'ulteriore somma di denaro, avrebbe utilizzato i suoi dati per commettere altre attività illecite.