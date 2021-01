Red 14:08 Villacidro: incendio nell´ex mobilificio Ieri pomeriggio, un incendio è divampato al piano terra della struttura di un ex mobilificio di Via Di Vittorio. Pronto l´intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Sanluri, che hanno domato le fiamme. Gli stessi hanno spento un secondo rogo, nello stesso pomeriggio, in un´abitazione di Serrenti



VILLACIDRO – Ieri pomeriggio (martedì), un incendio è divampato al piano terra della struttura di un ex mobilificio di Via Di Vittorio, a Villacidro. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Sanluri, che hanno domato le fiamme.



I danni non sono ancora stati quantificati. Durante il successivo sopralluogo, i Carabinieri e i Vigili del fuoco hanno individuato due taniche contenenti residui di benzina.



Gli stessi Vigili del fuoco di Sanluri hanno spento un secondo rogo, nello stesso pomeriggio, in un'abitazione di Serrenti. Fortunatamente, non si sono registrati danni alle persone.