L´allarme sicurezza: voragini in Centro Non solo enormi problemi sugli asfalti in tutta la città, sprofonda anche il centro storico. Ad Alghero gravi problemi sulla sicurezza di automobilisti e pedoni



ALGHERO - Cede il terreno anche nel centro storico di Alghero. Sono sempre più numerosi i buchi sulle stradine antiche: l'ultimo, soltanto in ordine di tempo, la voragine creatasi in via Gilbert Ferret, pericolosa perfino per i pedoni. Intanto si aggrava enormemente la condizione generale delle strada urbane, divenute in seguito alle piogge degli ultimi mesi delle vere e proprie trappole per automobilisti e motociclisti. Sempre più pericoloso percorrere le strade di Algherpo, costellate ormai da grosse buche che mettono a rischio l´incolumità per auto e moto.



Considerata la grave situazione in cui versa ormai il manto stradale cittadino a causa degli innumerevoli interventi a cui non è seguito un sufficiente ripristino dello stato dei luoghi, sarebbe il caso che s'improntasse con estrema urgenza un piano emergenziale di riqualificazione degli asfalti e dei camminamenti nel centro storico. Di questo passo, infatti, si corre il rischio di ritrovarsi con una rete viaria totalmente distrutta e decisamente pericolosa.



Nella foto: la voragine in via Gilbert Ferret