Cagliari: scoperte evasioni fiscali per 1,5milioni

CAGLIARI - Nelle ultime settimane, i finanzieri della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso numerosi interventi fiscali nel capoluogo regionale e nell'immediato hinterland (Assemini, Decimoputzu e Selargius), constatando, complessivamente, 1,5milioni di euro di ricavi non dichiarati al Fisco e un’Iva per complessivi 266mila euro. I soggetti verificati, frutto di una selezione conseguente a un'indicizzazione secondo precisi canoni di pericolosità fiscale, sono stati selezionati a esito del collaudato sistema di incrocio delle risultanze della quotidiana attività di controllo del territorio con i dati e le informazioni agli atti dei Reparti e le evidenze emerse dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo.



Un’attività meticolosa e articolata, con la finalità di intercettare le forme di evasione fiscale più pericolose e maggiormente lesive degli interessi collettivi, intercettate e quantificate anche grazie a particolari strumenti operativi, tra i quali lo “Spesometro”, un applicativo nel quale confluiscono le fatture emesse dai vari operatori economici nei confronti dei rispettivi clienti. Caratteristica comune a tutte le circostanze oggetto d’ispezione, è stata la qualifica di evasore totale dei verificati, i quali, per diverse annualità, non hanno presentato al Fisco le dovute dichiarazioni dei redditi, anomalia resa ancora più particolare dal fatto che gli stessi risultavano pienamente attivi nel proprio campo professionale di competenza con la realizzazione di specifici volumi di affari e il sostenimento di costi di esercizio. L’attività di controllo ha interessato attività operanti in diversi settori commerciali quali la riparazione di autoveicoli, l’antincendio, il soccorso stradale, le demolizioni di metalli, l’edilizia e la riparazione di macchinari.