Red 12:13 Incidente a Tortolì: sorpreso ubriaco al volante Mercoledì sera, due autovetture sono entrate in collisione in Via Baccasara, all´altezza della rotonda Porrà. Dai controlli effettuati, uno de due conducenti è stato denunciato perché trovato con un tasso alcolemico elevato



TORTOLI' – Mercoledì sera, due autovetture sono entrate in collisione in Via Baccasara, all'altezza della rotonda Porrà, a Tortolì. Pronto l'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei. Dai controlli effettuati, uno de due conducenti è stato denunciato perché trovato con un tasso alcolemico elevato (superiore a 2 g/l).