Red 12:34 Visita vietata: denunciato ozierese Un 34enne, sottoposto all´obbligo di dimora nella propria abitazione, con il divieto di incontrare altre persone, è stato denunciato perchè, durante un controllo in orario notturno, è stato trovato in compagnia di un amico, sanzionato a sua volta per aver violato il “coprifuoco”



OZIERI – Un 34enne di Ozieri, sottoposto all'obbligo di dimora nella propria abitazione, con il divieto di incontrare altre persone, è stato denunciato perchè, durante un controllo in orario notturno, è stato trovato in compagnia di un amico, sanzionato a sua volta per aver violato il “coprifuoco”.