A.B. 21:04 Serie D: il derby è del Lanusei Sul sintetico dello Stadio “Basilio Canu” di Sennori”, nel match valido per la 12esima giornata del girone G, i ragazzi di mister Greco battono 0-1 il Latte Dolce grazie a una rete di Attili al 35´







PRIMO TEMPO. Al 4’, Luca Scognamillo impatta bene sul pallone, ma La Gorga è bravo a respingere. Due minuti dopo, ci prova Sakhi dalla lunga distanza, ma Kajus Urbietis blocca a terra. Il Lanusei prova a impostare la manovra sulle ripartenze, i sassaresi tengono in mediana e gioca sulle fasce in cerca di spunti e velocità. Il vento non aiuta le manovre. Ammonizione per Attili. Ancora Sakhi tenta il colpo a giro, ma non inquadra lo specchio della porta. Giallo prima a Camilli e poi a Bonu. Gran botta di Attili dalla sinistra, ma la palla si spegne sul fondo. Il Lanusei si fa più propositivo. Al 35’, Arvia mette in mezzo: sulla prima conclusione Urbietis respinge, ma sul secondo tentativo Attili insacca per il vantaggio ospite. Varela è brutto cliente per la difesa sassarese, che sul passaggio però stoppa per due volte l’iniziativa di Camilli. Si va al riposo sullo 0-1.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue dell'avvio. Al 48’, Dudu Kone sembra avere la palla buona, ma ila mira è alta. Cinque minuti dopo, dentro Matteo Gadau e Stefano Guberti per Piga e Pisanu. Kone cerca di sfondare, ma trova la difesa a stoppare al sua corsa. Poi Urbietis mette in angolo il tiro di Camilli. Al 75', fallo al limite dell’area biancoceleste che accende gli animi: batte Pennetta, alto. Un minuto dopo, Attili lascia spazio a Raimo. Varela schizza via ancora, spara, ma non centra il bersaglio. Carta calcia dalla lunghissima sul fondo. Ogliastrini ancora al tiro, ma fuori bersaglio. Giallo a Gadau. Al minuto 89, Mancini subentra a Varela. L'arbitro concede 3' di recupero, ma il risultato non cambia più.



SASSARI LATTE DOLCE-LANUSEI 0-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Urbietis, Pertica, Arzu, Patacchiola, Bianchi, Antonelli, Kone, Pisanu (8’st Guberti), Scotto, Scognamillo, Piga (8’st Gadau). Allenatore Stefano Udassi.

LANUSEI: La Gorga, Sulla, Carta, Pennetta, Bonu, Callegari, Varela (44’st Mancini), Arriva, Camilli, Attili (31’st Raimo), Sakhi. Allenatore Alfonso Greco.

ARBITRO: Ferdinando Emanuel Toro di Catania.

RETI: 35’ Attili.



Nella foto (di Alessandro Sanna): Nicolò Antonelli Commenti SASSARI - Sul sintetico dello Stadio “Basilio Canu” di Sennori”, nel match valido per la 12esima giornata del girone G del campionato di serie D, il Lanusei batte 0-1 il Latte Dolce grazie a una rete di Attili al 35'. Biancocelesti che si sono presentati privi di capitan Marco Cabeccia, squalificato, ma con il nuovo acquisto Gianvito Pertica (esterno proveniente dal Savoia, via Bari).PRIMO TEMPO. Al 4’, Luca Scognamillo impatta bene sul pallone, ma La Gorga è bravo a respingere. Due minuti dopo, ci prova Sakhi dalla lunga distanza, ma Kajus Urbietis blocca a terra. Il Lanusei prova a impostare la manovra sulle ripartenze, i sassaresi tengono in mediana e gioca sulle fasce in cerca di spunti e velocità. Il vento non aiuta le manovre. Ammonizione per Attili. Ancora Sakhi tenta il colpo a giro, ma non inquadra lo specchio della porta. Giallo prima a Camilli e poi a Bonu. Gran botta di Attili dalla sinistra, ma la palla si spegne sul fondo. Il Lanusei si fa più propositivo. Al 35’, Arvia mette in mezzo: sulla prima conclusione Urbietis respinge, ma sul secondo tentativo Attili insacca per il vantaggio ospite. Varela è brutto cliente per la difesa sassarese, che sul passaggio però stoppa per due volte l’iniziativa di Camilli. Si va al riposo sullo 0-1.SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue dell'avvio. Al 48’, Dudu Kone sembra avere la palla buona, ma ila mira è alta. Cinque minuti dopo, dentro Matteo Gadau e Stefano Guberti per Piga e Pisanu. Kone cerca di sfondare, ma trova la difesa a stoppare al sua corsa. Poi Urbietis mette in angolo il tiro di Camilli. Al 75', fallo al limite dell’area biancoceleste che accende gli animi: batte Pennetta, alto. Un minuto dopo, Attili lascia spazio a Raimo. Varela schizza via ancora, spara, ma non centra il bersaglio. Carta calcia dalla lunghissima sul fondo. Ogliastrini ancora al tiro, ma fuori bersaglio. Giallo a Gadau. Al minuto 89, Mancini subentra a Varela. L'arbitro concede 3' di recupero, ma il risultato non cambia più.SASSARI LATTE DOLCE: Urbietis, Pertica, Arzu, Patacchiola, Bianchi, Antonelli, Kone, Pisanu (8’st Guberti), Scotto, Scognamillo, Piga (8’st Gadau). Allenatore Stefano Udassi.LANUSEI: La Gorga, Sulla, Carta, Pennetta, Bonu, Callegari, Varela (44’st Mancini), Arriva, Camilli, Attili (31’st Raimo), Sakhi. Allenatore Alfonso Greco.ARBITRO: Ferdinando Emanuel Toro di Catania.RETI: 35’ Attili.Nella foto (di Alessandro Sanna): Nicolò Antonelli