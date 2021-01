video Cor 17:00 La poesia del lunedì: Antonel·la Salvietti Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



A L’ALBA





Tu vens del cor tenebrós de la nit



portant a l’afany de penes antigues



dolcíssim consol de albeixent clariana.



Encens per l’ona que corre arrissada



calor de llumera; i al’herba novel·la



regales mil perles de fresca rosada.



Repetis per l’home un’eterna rondalla



‘n el nom de la vida; i com a la vida



tu fugis, brincant de teulada en teulada.



Demà tornaràs, com avui, com a sempre,



dolcíssima mare del dia que comença:



i encara demà, com avui, com a sempre,



jo pugui mirar-te, dolcíssima esposa,



tornar carinyosa ‘n els braços del sol.





_ Antonel·la Salvietti _

