Covid-19: sanzioni nel Sud Sardegna Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Isili hanno contestato violazioni amministrative nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica



ISILI - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Isili hanno contestato violazioni amministrative nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. A Nuragus, i militari della locale Stazione hanno sorpreso un 32enne che passeggiava dopo le 22, accertando l’assenza di comprovanti esigenze che potessero giustificare la violazione dell’obbligo di permanere in abitazione tra le 22 e le 5.



Analoga violazione è stata contestata a Gergei dai Carabinieri dell’aliquota Radiomobile del Norm nei confronti di un 32enne, che si trovava alla guida della propria autovettura. A Esterzili, attorno alle 22.30, i militari della Stazione di Seui in Sadali hanno accertato la presenza in un bar di alcuni avventori intenti a consumare bevande alcoliche mentre guardavano una partita alla tv.



Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno contestato la violazione dell’obbligo di permanere in abitazione tra le 22 e le 5 agli avventori e dell’obbligo di svolgere l’attività di ristorazione dalle 5 alle 18 al titolare dell’esercizio pubblico. Inoltre, è stata disposta la chiusura provvisoria dell’attività per cinque giorni ai sensi della normativa vigente.