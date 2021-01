Antonio Burruni 14:33 Musica: l´algherese Koda naviga in Alto mare Uscito la scorsa settimana, su Youtube e store digitali l´album autoprodotto del 20enne Valerio Pezzani. Il lancio è amplificato dal video del singolo “Cassius Clay”, «è un rafforzativo di quello che canto», sottolinea il giovane cantautore







Così Koda, nome d'arte di Valerio Pezzani, 20enne nato a Parma, ma da diciotto anni ad Alghero, descrive il singolo che lancia il suo primo album autoprodotto, Alto mare”. L'album e il video sono usciti la scorsa settimana su YouTube e sugli store digitali. Le parole sono del giovane cantautore, mentre le basi di "Mille parole", "Alto mare", "Cassus Clay", "Into the void feat, Matth", "Agosto", "Il lato peggiore di me" e Green hotel" arrivano dal web. Unica eccezione, “Silenzio”, scritta dall'autore algherese Umami.



Il video di Cassius Clay è stato girato all'interno del bar “MamaRò”, nei giardini pubblici di Via Vittorio Emanuele e in altri scorci di Alghero, e narra la storia di Koda, lasciato dalla sua fidanzata, che fa la barista (impersonata d Sara Masala. Con loro nel video, girato e montato da Edoardo Martani, ci sono Mirko Sotgiu e Jacopo Paddeu (sui amici) e Linda Bellesia (collega della ex).



