Minaccia di morte il convivente: denunciata

12:19 Rubano i mobili dell´ex hotel: indagini a Nuoro Martedì, i Carabinieri della Stazione di Nuoro sono intervenuti in località Monte Ortobene, all´ex Hotel Fratelli Sacchi, dove ignoti hanno portato via vari arredi dalla struttura in disuso. I malfattori si sono introdotti infrangendo una porta sul retro

20/1/2021 Ruba farmaci in ospedale: denunciato infermiere I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Bonorva hanno denunciato un infermiere in servizio nell’Ospedale Civile di Sassari per aver sottratto illecitamente materiale sanitario e medicinali di vario genere a uso ospedaliero per custodirli nella propria abitazione

10:02 Ricettazione: denunciata 29enne Donna di Thiesi, già nota alle Forze dell´ordine, è stata denunciata per la ricettazione di un´autovettura e per le false attestazioni sulla propria identità

21/1/2021 Motorino irregolare: giovane nei guai Il ciclomotore è stato sequestrato ai fini della confisca, mentre il giovane è stato deferito dai Carabinieri della Stazione di Bari Sardo per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ed appropriazione indebita

21/1/2021 Uso personale: 25enne segnalato alla Prefettura Un 25enne di Girasole è stato trovato a Lotzorai in possesso di 8grammi di marijuana. Per questo, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese lo hanno segnalato alla Prefettura di Nuoro

20/1/2021 Documenti non validi: sequestrate dieci imbarcazioni Dieci le imbarcazioni sequestrate dai finanzieri del Reparto Operativo aeronavale di Cagliari, al termine dell’operazione “Orange Flag”, eseguita ad ampio raggio su tutto il territorio regionale sardo

20/1/2021 Lesioni, minaccia e ricettazione: doppia denuncia a Gergei In due distinti interventi, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 45enne per i reati di lesioni personali e minaccia, e un 32enne per ricettazione

20/1/2021 Ghanese in giro col coltello: denuncia a Sassari I Carabinieri hanno controllato un 28enne, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell´ordine, che vagava per il centro storico con atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, con manico in metallo, lungo circa 25centimetri

20/1/2021 Alcol oltre i limiti: 24enne denunciato Nella notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ozieri hanno sanzionato un giovane, già noto alle Forze dell´ordine, perché trovato alla guida di un’automobile con tasso alcolemico pari a 0,69g/l