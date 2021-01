Red 12:19 Rubano i mobili dell´ex hotel: indagini a Nuoro Martedì, i Carabinieri della Stazione di Nuoro sono intervenuti in località Monte Ortobene, all´ex Hotel Fratelli Sacchi, dove ignoti hanno portato via vari arredi dalla struttura in disuso. I malfattori si sono introdotti infrangendo una porta sul retro



NUORO – Martedì, i Carabinieri della Stazione di Nuoro sono intervenuti in località Monte Ortobene, all'ex Hotel Fratelli Sacchi, dove ignoti hanno portato via vari arredi dalla struttura in disuso. I militari hanno effettuato il sopralluogo accertando che i malfattori si sono introdotti infrangendo una porta sul retro.