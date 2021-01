Red 19:06 Manomette il contatore: denunciato dorgalese I Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno denunciato in stato di libertà un 47enne per il reato di furto aggravato. Infatti, dai controlli effettuati nella sua abitazione, pare abbia manomesso il contatore dell’energia elettrica per rallentarne il conteggio dei consumi



DORGALI - I Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno denunciato in stato di libertà un 47enne per il reato di furto aggravato. Infatti, dai controlli effettuati nella sua abitazione, pare abbia manomesso il contatore dell’energia elettrica per rallentarne il conteggio dei consumi.