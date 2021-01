Cor 15:40 Scuola gelida, bambini al freddo Ancora problemi ad Alghero in alcuni plessi scolastici. Uscite anticipate all´Asfodelo, dove l´impianto di riscaldamento fa i capricci ormai da oltre una settimana. Disagi tra professori e famiglie







Uscite anticipate questa mattina (lunedì) all'Asfodelo (Istituto Comprensivo 1): aule troppo fredde da giorni ormai, così dirigente e professori hanno permesso l'uscita in anticipo rispetto al regolare orario delle lezioni. In questo caso il problema all'impianto di riscaldamento che coinvolge le slassi medie prime, seconde e terze, si protrae da almeno una settimana. In forte dubbio perfino le lezioni dei prossimi giorni.



Nella foto: la scuola primaria Asfodelo di Alghero Commenti ALGHERO - Ancora problemi ad Alghero a causa dei disservizi negli impianti di riscaldamento delle scuole primarie e secondarie. Dopo i noti problemi a cui sono andate incontro le scolaresche della scuola Maria Immacolata di via Tarragona, alla Mercede ed i bimbi della scuola dell'Infanzia di Sa Segada , si segnalano nuovi disagi in diversi plessi.Uscite anticipate questa mattina (lunedì) all'Asfodelo (Istituto Comprensivo 1): aule troppo fredde da giorni ormai, così dirigente e professori hanno permesso l'uscita in anticipo rispetto al regolare orario delle lezioni. In questo caso il problema all'impianto di riscaldamento che coinvolge le slassi medie, si protrae da almeno una settimana. In forte dubbio perfino le lezioni dei prossimi giorni.Nella foto: la scuola primaria Asfodelo di Alghero