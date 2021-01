Red 21:01 Violano il coprifuoco: sanzioni in Gallura I Carabinieri del Comando provinciale di Sassari hanno intensificato il controllo del territorio nel fine settimana, anche per ottemperare al decreto del ministro della Salute, che ha inasprito le restrizioni “anticontagio” in tutta la regione



OLBIA – I Carabinieri del Comando provinciale di Sassari hanno intensificato il controllo del territorio nel fine settimana, anche per ottemperare al decreto del ministro della Salute, che ha inasprito le restrizioni “anticontagio” in tutta la regione. A Buddusò, un automobilista è stato sanzionato per la violazione del “coprifuoco”.



A Olbia, un bicchiere di troppo è costata la patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza a un automobilista sanzionato anche per aver violato il coprifuoco. A Tempio Pausania, altro ritiro di patente per guida in stato di ebbrezza, con denuncia alla Magistratura e sanzione per la violazione del coprifuoco.