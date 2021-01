Red 19:21 Nuove sinergie tra UniCa e Atenei messicani E´ quanto emerso durante l´incontro di ieri mattina tra il rettore Maria Del Zompo e l´ambasciatore del Messico in Italia Carlos Eugenio García de Alba Zepeda







L’ambasciatore, accompagnato da Renato Chiesa e Riccardo Lo Monaco, ha evidenziato tutta la sua disponibilità per la creazione di sinergie con il Messico attraverso i canali diplomatici: «Ci tenevo a portare i saluti del mio Governo, è la mia prima visita ufficiale in Sardegna. Abbiamo bisogno di capire che cosa stiamo facendo e cosa possiamo fare di più con il sistema universitario messicano». Dall’incontro, è emersa una forte volontà delle parti a progettare iniziative comuni: «Si potrà lavorare insieme per istituire una Cattedra tematica, sul modello di quelle dell’Unesco, che in qualche modo approfondisca un tema di interesse specifico comune a due atenei: abbiamo già avviato alcune collaborazioni in questo senso».



All’incontro hanno partecipato anche il prorettore all’Internazionalizzazione Alessandra Carucci, la docente di Lingua spagnola Maria Cristina Secci e il capo di Gabinetto del rettore Elisabetta Cagetti. Carucci, nel presentare le attività di UniCa, ha illustrato le collaborazioni già in atto con le università messicane: Universidad Veracruzana, Universidad Autonoma metropolitana, Universidad del Mayab, Universidad Autonoma de Coahuila, Universidad de Guanajuato, Colegio de San Luis e, di prossima attivazione, con l’Universidad Nuevo Leòn de Monterrey. Secci ha presentato alcune pubblicazioni tra cui “Tierras”, un volume che contiene le traduzioni di opere di autori messicani curate da studenti dell'Università di Cagliari, e “Tertulias”, la collana dell’Ateneo UniCapress dedicata agli studi nel settore della ispanistica, con particolare riferimento all’America Latina.



Nella foto: Carlos Eugenio García de Alba Zepeda e Maria Del Zompo Commenti CAGLIARI - «Sono lieta di questo incontro, perché ancora una volta la nostra università può allargare le proprie collaborazioni internazionali. In questo modo, si potranno rafforzare gli accordi già in atto con le realtà universitarie messicane e ampliare gli interessi nei confronti della ricerca e della didattica del mondo latino-americano». Lo ha detto il rettore dell'Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo durante il lungo e cordiale incontro a Palazzo Belgrano con Carlos Eugenio Garcìa de Alba Zepeda, ambasciatore del Messico in Italia. Al centro del colloquio idee e progetti per future collaborazioni internazionali tra UniCa e gli atenei messicani e latino-americani.