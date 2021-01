P.P. 11:20 «Buche e gas, siamo incazzati» Corre sui social e all´interno delle botteghe la rabbia di numerosi titolari di attività del centro storico di Alghero per la precaria situazione in cui versano le strade



A questo si aggiungono i ritardi negli scavi per la posa delle tubazioni del gas. «Per ogni giorno di ritardo sui tempi programmati tutte le attività di via Machin chiederanno un indennizzo all'azienda che porta avanti i lavori nonché al comune di Alghero» è la denuncia dei più «incazzati». ALGHERO - Se a Sant'Agostino, ine allala situazione no va per niente bene, non sorridono nemmeno in centro storico. Tutt'altro: Corre soprattutto suie all'interno delle botteghe la rabbia di numerosi titolari di attività ad Alghero per la situazione in cui versano le strade.Alle lamentele dei giorni scorsi circa la pericolosità ormai conclamata di molte vie cittadine a causa di vere voragini sull'asfalto, oggi è la volta dei negozianti di via. Alcune buche nell'acciottolato diventano tane perfette per ratti, ma nonostante le segnalazioni presso gli uffici competenti nulla si (s)muove.A questo si aggiungono i ritardi negli scavi per la posa delle tubazioni del gas. «Per ogni giorno di ritardo sui tempi programmati tutte le attività di viachiederanno un indennizzo all'azienda che porta avanti i lavori nonché al comune di Alghero» è la denuncia dei più «incazzati».