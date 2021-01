Red 15:03 Ovicoltori sardi, Tore Piana presidente Tore Piana è il nuovo presidente e va a sostituire Salvatore Loriga. I vicepresidenti sono l´olbiese Emanuela Cafulli Marzano e l´oristanese Bruno Meloni. Il tesoriere è Simon Pietro Murgia di Marrubiu. Avviata la procedura del riconoscimento in Organizzazione di produttori olivicola







L’assemblea ha anche tracciato l’attività che l’Associazione olivicoltori sardi dovrà svolgere nel 2021, con il raggiungimento dell’adesione di 500 olivicoltori e di oltre dieci frantoi oleari e produttori di olive da mensa, con strutture da utilizzare per la commercializzazione in comune dell’olio e delle olive prodotte. Prevista nel medio periodo la creazione di un proprio marchio di Olio Evo da poter commercializzare direttamente. In particolare, si vogliono mettere in atto azioni per promuovere e sviluppare l’olio extravergine di oliva della Sardegna , delle olive da mensa e dei prodotti derivati affini e di filiera e di tutte le aziende di produzione olivicole con sede in Sardegna; accrescere, sviluppare e valorizzare la imprenditorialità nelle aziende piccole e medie produttrici di olive e olio extravergine di oliva; valorizzare i territori in cui si attuano le produzioni di pregio e promuovere le iniziative atte a far conoscere le tradizioni legate alla cultura dell’olivo e dell’olio, il patrimonio paesaggistico, artistico e gastronomico che caratterizza tutte le aree olivicole della Sardegna; dare assistenza agronomica e consulenza su tutte le normative e azioni legislative a favore della filiera olivicola; favorire aggregazione e promozione dei prodotti olivicoli, attraverso riunioni, materiale informativo e quant’altro necessario.



«Mi sento fortemente onorato da questo incarico e dalla qualità imprenditoriale e professionale della squadra che mi affiancherà in questo percorso. Ritengo – dichiara il neopresidente - che il comparto olivicolo e la filiera possano dare un grande contributo al rilancio nell’economia dell’agroalimentare della Sardegna, che spero esca presto dall’emergenza Covid-19. Proporrò un tavolo di filiera regionale sull’olivicoltura per discutere con l’assessore regionale all’Agricoltura sulla nuova programmazione dei Psr, dell’Ocm olio e sulla programmazione sul Recovery fund e su la creazione di un Piano olivicolo regionale adeguato alle esigenze del dopo Covid-19». Per poter aderire a Associazione, è necessario inoltrare una richiesta con un modulo che si può scaricare dal sito o telefonando al numero 392/9300008.



Nella foto: il presidente Tore Piana Commenti SASSARI - Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea regionale dell’Associazione olivicoltori sardi, nella quale si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali a un anno esatto dalla sua costituzione. Alla carica di presidente è stato eletto Tore Piana (ex consigliere regionale, attuale presidente del Centro studi agricoli, in passato, fra i fondatori della Dop olio Sardegna, fino al 2009, presidente di uno delle maggiori cooperative olivicole ed olearie del nord Sardegna e attuale vicepresidente della Copagri nord Sardegna), che sostituisce Salvatore Loriga (imprenditore olivicolo di Siniscola. Vicepresidenti sono stati eletti Emanuela Cafulli Marzano (imprenditrice di Olbia e proprietaria del Marchio “Olio di Padrongianus”) e Bruno Meloni (vicepresidente della Copagri Oristano), mentre il tesoriere è Simon Pietro Murgia (agronomo e olivicoltore a Marrubiu). Nel Direttivo regionale sono stati eletti Paolo Ninniri (agronomo e presidente Copagri nord Sardegna) e Mario Putzolu (presidente Copagri Oristano, imprenditore di Santu Lussurgiu). L’assemblea ha preso atto che a un anno dalla sua costituzione hanno aderito tantissimi olivicoltori e numerosi frantoi oleari, di tutta la Sardegna, grazie al lavoro svolto da Loriga. L’assemblea ha dato pieno mandato a Piana e al Direttivo di procedere a inoltrare la richiesta di riconoscimento di Organizzazione di produttori regionale, avendo raggiunto tutti i parametri richiesti dalle normative dell’Unione europea, nazionali e regionali.L’assemblea ha anche tracciato l’attività che l’Associazione olivicoltori sardi dovrà svolgere nel 2021, con il raggiungimento dell’adesione di 500 olivicoltori e di oltre dieci frantoi oleari e produttori di olive da mensa, con strutture da utilizzare per la commercializzazione in comune dell’olio e delle olive prodotte. Prevista nel medio periodo la creazione di un proprio marchio di Olio Evo da poter commercializzare direttamente. In particolare, si vogliono mettere in atto azioni per promuovere e sviluppare l’olio extravergine di oliva della Sardegna , delle olive da mensa e dei prodotti derivati affini e di filiera e di tutte le aziende di produzione olivicole con sede in Sardegna; accrescere, sviluppare e valorizzare la imprenditorialità nelle aziende piccole e medie produttrici di olive e olio extravergine di oliva; valorizzare i territori in cui si attuano le produzioni di pregio e promuovere le iniziative atte a far conoscere le tradizioni legate alla cultura dell’olivo e dell’olio, il patrimonio paesaggistico, artistico e gastronomico che caratterizza tutte le aree olivicole della Sardegna; dare assistenza agronomica e consulenza su tutte le normative e azioni legislative a favore della filiera olivicola; favorire aggregazione e promozione dei prodotti olivicoli, attraverso riunioni, materiale informativo e quant’altro necessario.«Mi sento fortemente onorato da questo incarico e dalla qualità imprenditoriale e professionale della squadra che mi affiancherà in questo percorso. Ritengo – dichiara il neopresidente - che il comparto olivicolo e la filiera possano dare un grande contributo al rilancio nell’economia dell’agroalimentare della Sardegna, che spero esca presto dall’emergenza Covid-19. Proporrò un tavolo di filiera regionale sull’olivicoltura per discutere con l’assessore regionale all’Agricoltura sulla nuova programmazione dei Psr, dell’Ocm olio e sulla programmazione sul Recovery fund e su la creazione di un Piano olivicolo regionale adeguato alle esigenze del dopo Covid-19». Per poter aderire a Associazione, è necessario inoltrare una richiesta con un modulo che si può scaricare dal sito o telefonando al numero 392/9300008.Nella foto: il presidente Tore Piana