Spacca il finestrino di un´auto: denunciato

20:07 Controlli anti-Covid: due denunce a Tempio Ieri pomeriggio, i Carabinieri dell´Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un 50enne e un 51enne di Calangianus, già noti alle Forze dell´ordine, perchè, controllati in Via Italia Unita a bordo di un´autovettura, sono stati trovati in possesso di 12grammi di eroina

17:11 Sassari: sequestrati alambicco e prodotti alcolici Il distillato è stato inviato al Laboratorio Chimico Adm di Cagliari per stabilire le caratteristiche organolettiche e l’eventuale presenza di metanolo altamente nocivo per la salute umana. Il produttore artigianale è stato denunciato all’Autorità giudiziaria

25/1/2021 Medici non vaccinati: intervengono i Nas I militari hanno effettuato un accesso negli uffici del Servizio Igiene e sanità pubblica dell´Asl sassarese, accertando che il medico era stato regolarmente sottoposto al vaccino due giorni dopo il deposito dell´esposto, come altri cinquantadue colleghi dello stesso servizio di continuità assistenziale del Distretto sanitario sassarese

25/1/2021 Semi e piante sconosciute: sequestro ad Alghero L´uomo, proveniente dal Kenya, via Roma, è stato bloccato dagli uomini dell´Agenzia delle dogane e dei monopoli, appena sbarcato all´aeroporto “Riviera del corallo”. Nei bagagli, ventidue semi e tre talee “non identificabili”, che sono state sequestrate in via cautelare

26/1/2021 Aggredito a colpi di casco: indagini Ieri sera, in Via Generale Cantore, a Cagliari, un 18enne di Quartucciu è stato aggredito da un gruppo di persone, che lo ha colpito ripetutamente con calci, pugni e caschi da motociclista

26/1/2021 Al volante senza patente: 23enne nei guai I Carabinieri della Stazione di Ottana hanno denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria un giovane, che è stato sorpreso alla guida di un Fiat Doblò senza patente, in quanto già revocata con provvedimento prefettizio nel 2019

26/1/2021 Festa a mezzanotte: sanzionati in 9 I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lanusei hanno trovato nove giovani (alcuni minorenni), che si trovavano nell‘abitazione di uno di loro nel pieno di una festa privata

10:33 Arma illegale e truffa: denunce a Dorgali Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Dorgali sono intervenuti in diverse occasioni. Quattro le persone denunciate: tre per reati legati al possesso di armi e una siciliana per truffa on-line

25/1/2021 Week-end anti-Covid: denunce nel Sassarese Nel fine settimana, i Carabinieri del Comando provinciale di Sassari ha intensificato il controllo del territorio, soprattutto per le norme anti-Covid. Sanzioni a Bono, Burgos, Ozieri, Valledoria e Sedini

26/1/2021 Fototrappole a Sassari: scoperti 44 incivili In materia di decoro ambientale, le fototrappole hanno individuato, nella quasi totalità dei casi, utenti del servizio porta a porta che gettavano invece i rifiuti nei cassonetti

26/1/2021 Iglesias: evasione fiscale per 676mila euro Nelle ultime settimane, i Finanzieri della Tenenza di Iglesias hanno concluso numerosi interventi fiscali tanto nella cittadina sede del Reparto, quanto nel territorio ricadente nella sua circoscrizione di servizio: Gonnesa, Sant´Anna Arresi, Carloforte e Carbonia

26/1/2021 Stati d´ebbrezza e coltello in auto: scattano i deferimenti Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà quattro persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Una quinta persona è stata denunciata perchè trovata in possesso di un coltello lungo 18centimetri

25/1/2021 Violano il coprifuoco: sanzioni in Gallura I Carabinieri del Comando provinciale di Sassari hanno intensificato il controllo del territorio nel fine settimana, anche per ottemperare al decreto del ministro della Salute, che ha inasprito le restrizioni “anticontagio” in tutta la regione