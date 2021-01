Red 9:51 Alghero: auto in fiamme nella notte Attorno all´1.30 di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel piazzale del distributore Agip di Via Vittorio Emanuele, davanti allo stadio “Mariotti”, dove alcuni cittadini avevano segnalato un´autovettura avvolta dalle fiamme



ALGHERO - Attorno all'1.30 di oggi (giovedì), i Vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti nel piazzale del distributore Agip di Via Vittorio Emanuele, davanti alo stadio “Mariotti”, dove alcuni cittadini avevano segnalato un'autovettura in fiamme. Pronta l'azione degli uomini del Distaccamento di Via Napoli, che hanno domato il rogo, che ha avvolto una Bmw 5.



Fortunatamente, l'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero anche le altre auto parcheggiate nelle vicinanze, situazione che avrebbe portato conseguenze ancora più gravi e pericolose. Sul posto anche le Forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso. Non si esclude ancora nessuna ipotesi sulla natura dell'incendio.