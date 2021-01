Red 10:02 Marijuana in tasca: sorpresi due extracomunitari Il 23enne nigeriano è stato segnalato alla Prefettura di Sassari per detenzione di sostanza stupefacente, mentre il 31enne è risultato che non ha rispettato l’ordine di abbandonare il territorio nazionale, emesso dal questore nel 2016



SASSARI – Ieri mattina (venerdì), gli agenti della Squadra Mobile hanno notato l’atteggiamento sospetto di due giovani stranieri nel Centro storico di Sassari. Uno dei due, alla vista dei poliziotti, ha tentato di nascondere in una tasca un involucro.



Poliziotti che hanno bloccato i ragazzi e sottoposti a perquisizione personale. Il 23enne nigeriano è stato trovato in possesso di una dose di marijuana nella tasca del pantaloni, e quindi, con il suo amico 31enne, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Con il foto segnalamento, tenutosi nel locale Gabinetto di Polizia Scientifica, gli agenti sono risaliti alla reale identità del 31enne che, oltre ad aver fornito false generalità, è risultato che non ha rispettato all’ordine di abbandonare il territorio nazionale, emesso dal questore nel 2016.



Per questo, è stato segnalato all’Autorità competente anche per quest’ultima violazione. L’altro, è stato invece segnalato alla locale Prefettura per l’illecito amministrativo della detenzione di sostanza stupefacente.