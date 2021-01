Red 12:16 Psicologia della salute: via alla Scuola di specializzazione Le domande di partecipazione alla Scuola di specializzazione dell´Università degli studi di Cagliari dovranno essere presentate entro giovedì 18 febbraio







Nella foto: il direttore Marco Guicciardi Commenti CAGLIARI - Scadrà giovedì 18 febbraio il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Psicologia della salute istituita dall'Università degli studi di Cagliari e diretta da Marco Guicciardi. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura disponibile nella sezione servizi on-line del sito internet dell'UniCa, allegando tutta la documentazione richiesta. Sono quattordici i posti messi a bando, di cui tre riservati a psicologi in servizio negli enti in rapporto di convenzione con la scuola. Cinque le borse di studio disponibili, finanziate dalla Regione autonoma della Sardegna.Possono partecipare alla selezione i laureati in Psicologia dell’ordinamento previgente al Dm 509/99, i laureati nella corrispondente classe 58/S (classe delle lauree specialistiche in Psicologia) e LM/21 (Psicologia) in possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. Partecipazione permessa con riserva anche a chi, alla data di scadenza delle domande di ammissione al concorso, non sia in possesso dei titoli di accesso richiesti, purché l’esame di abilitazione professionale sia superato prima dell’inizio del tirocinio professionalizzante. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina web dedicata al bando di ammissione a cui si può accedere dalla homepage del sito dell’Ateneo.La Scuola di specializzazione in Psicologia della salute ha durata quadriennale e forma competenze nella progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi riguardanti la promozione del benessere psicologico e della salute in una prospettiva multidisciplinare che ne valorizza i suoi aspetti psicologici, biologici e sociali, in linea con quanto auspicato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il titolo di Specializzazione in Psicologia della salute rilasciato dalla Scuola abilita all'esercizio della professione psicoterapeutica. Nei quattro anni di corso, didattica e attività pratiche saranno integrate: lezioni frontali, esercitazioni, seminari e workshop, tirocini formativi e attività professionalizzanti che si svolgeranno con la supervisione di psicologi e psicoterapeuti in servizio presso le strutture convenzionate o interni alla Scuola. La Scuola di Specializzazione ha stabilito produttivi rapporti di interscambio con le altre scuole di Psicologia della salute attive in Italia e con la Società italiana di psicologia della salute. che quest'anno organizzerà a Cagliari il 14esimo Congresso nazionale.Nella foto: il direttore Marco Guicciardi