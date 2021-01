Bar aperto a Usini: sanzioni per tutti

28/1/2021 In auto con 3 fucili da sub e un Nunchaku: denunciato Ieri, i Carabinieri della Stazione de La Maddalena hanno deferito in stato di libertà all´Autorità giudiziaria un 24enne, già noto alle Forze dell´ordine, perchè, in una perquisizione nella sua autovettura, è stato trovato in possesso delle quattro armi, poi sequestrate