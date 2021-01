Red 19:18 Cornicione pericolante: intervento nel centro storico Attorno alle 16.30, i Vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti davanti alla chiesa di San Michele per rimuovere un cornicione e, soprattutto, una decina di metri di copertura in lamiera



ALGHERO – Il forte vento che ha spazzato nel pomeriggio di oggi (sabato) la Riviera del corallo ha causato qualche problema nelle strutture meno resistenti. Attorno alle 16.30, i Vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti davanti alla chiesa di San Michele per rimuovere un cornicione e, soprattutto, una decina di metri di copertura in lamiera. L'operazione portata a buon fine dagli uomini del Distaccamento di Via Napoli, che hanno dovuto utilizzare un'autoscala, è durata quasi due ore. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.