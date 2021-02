Cor 13:52 Test gratuiti anti-Covid a Fonni Il 6 e 7 febbraio, dalle ore 8 alle 13 e dalla 14 alle 18, i cittadini sono invitati a fare gratuitamente il test antigenico per contrastare la diffusione del Covid-19 in Sardegna. L´annuncio della sindaca



nella foto). I test saranno realizzati dal personale dell'Ats e si svolgeranno nella palestra delle scuole medie. Il primo cittadino invita tutta la popolazione alla massima partecipazione. Per poter effettuare i test non è prevista la prenotazione. L'iniziativa rientra nella campagna di screening "Sardi e sicuri" organizzata dalla Regione Sardegna sul territorio regionale. Commenti FONNI - Test antigenico, rapido a Fonni, semplicemente presentando la tessera sanitaria (sarà indispensabile avere un numero di cellulare al quale verrà inviata la password per avere il referto, sono esclusi i bambini al di sotto dei 10 anni). Il 6 e 7 febbraio, dalle ore 8 alle 13 e dalla 14 alle 18, i cittadini sono invitati a fare gratuitamente il test antigenico per contrastare la diffusione del Covid-19 in Sardegna. L'annuncio è della sindaca Daniela Falconi (). I test saranno realizzati dal personale dell'Ats e si svolgeranno nella palestra delle scuole medie. Il primo cittadino invita tutta la popolazione alla massima partecipazione. Per poter effettuare i test non è prevista la prenotazione. L'iniziativa rientra nella campagna di screening "Sardi e sicuri" organizzata dalla Regione Sardegna sul territorio regionale.