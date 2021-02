Red 16:21 Sospetta meningite a bordo: falso allarme Il membro dell´equipaggio della “Costa Firenze” sbarcato nella notte tra domenica e lunedì dalla motovedetta Cp2091 della Guardia costiera di Arbatax e trasportato dal personale medico del 118 all´Ospedale Civile “Nostra Signora della Mercede di Lanusei è risultato non affetto da meningite



LANUSEI – Il membro dell'equipaggio della “Costa Firenze” sbarcato nella notte tra domenica e lunedì dalla motovedetta Cp2091 della Guardia costiera di Arbatax e trasportato dal personale medico del 118 all'Ospedale Civile “Nostra Signora della Mercede di Lanusei [LEGGI] è risultato non affetto da meningite, come in un primo momento sospettato. A confermarlo è la stessa Costa Crociere, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti nel nosocomio ogliastrino. Il membro d'equipaggio si trova in buone condizioni di salute ed è stato già dimesso dall'ospedale con una diagnosi di lombo-sciatalgia», fanno sapere dalla sede sella società di navigazione.