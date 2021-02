Red 16:46 Sanzioni-Covid nel Sassarese Nel fine settimana, sono state sanzionate venticinque persone per violazioni alla normativa di contrasto alla diffusione epidemiologica. Inoltre, sanzioni nei confronti dei titolari di alcuni esercizi pubblici e alla temporanea chiusura di quattro di questi



SASSARI – Nel fine settimana, servizi interforze tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, sono stati attuati a Sassari ed estesi anche ad alcuni centri dell’hinterland, per i controlli relativi ai protocolli Covid-19. Nell'occasione sono state controllate 327 persone, settantacinque autoveicoli e trentaquattro esercizi pubblici, con identificazione dei clienti e delle persone presenti all’esterno.



Durante le verifiche, gli agenti hanno riscontrato alcune irregolarità al Dpcm in vigore (assembramento di persone e mancato utilizzo delle mascherine) che hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative elevate nei confronti dei titolari e alla temporanea chiusura di quattro attività. Inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative, in violazione della normativa di contrasto alla diffusione epidemiologica, nei confronti di venticinque persone. I controlli, attuati anche al centro storico di Sassari, hanno permesso di identificare diversi cittadini italiani ed extracomunitari, alcuni dei quali sono stati segnalati all’Autorità amministrativa e altri denunciati all’Autorità giudiziaria.