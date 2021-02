Cor 9:35

L´ordinanza: vietato ammalarsi a Oniferi

La provocazione della sindaca Stefania Piras porta la firma nell´ordinanza pubblicata lunedì e indirizzata a tutti gli enti competenti: prefettura, forze dell´oirdine, Ats e Regione

ONIFERI - «Cari concittadini vista l'impossibilità ad avere un medico, anche di supporto dai paesi viciniori, vi ordino di non ammalarvi». Siamo in un piccolo centro del Nuorese, in Sardegna, e quello della sindaca è soltanto l'ultimo atti di disperazione. Nel paese manca infatti il medico di base, e nonostante le reiterate richieste la posizione rimane vacante. Per questo la sindaca di Oniferi, Stefania Piras, dopo aver appreso che l’ennesimo bando alla ricerca di un professionista non ha dato esito positivo, ha firmato un’ordinanza provocatoria: «È fatto assoluto divieto ai cittadini di ammalarsi, di avere necessità di cure e farmaci e di contrarre il virus Covid-19». L’ordinanza è stata inviata a tutti gli enti regionali e territoriali competenti: Ats, Regione Sardegna, al prefetto di Nuoro ed alle forze dell'ordine.