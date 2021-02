Red 9:20 Olbia apre alla mobilità elettrica Il capoluogo gallurese sempre più all’insegna della mobilità “green”. Sono attive le prime cinque infrastrutture di “Enel X” per autovetture elettriche, per un totale di dieci punti di ricarica (ogni infrastruttura ne ha due)







OLBIA - Olbia sempre più all'insegna della mobilità "green". Sono attive le prime cinque infrastrutture di "Enel X" per autovetture elettriche, per un totale di dieci punti di ricarica (ogni infrastruttura ne ha due). Il servizio è il risultato dell'accordo tra l'Amministrazione comunale del sindaco Settimo Nizzi ed Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi, mobilità elettrica e soluzioni digitali. «Siamo molto soddisfatti dell'accordo con il Comune di Olbia, che permette alle persone di avvicinarsi in modo facile e consapevole al mondo della mobilità elettrica, l'unica vera opzione per spostarsi sul territorio nel pieno rispetto dell'ambiente», ha dichiarato il responsabile e-Mobility Italia di Enel X Federico Caleno.«Abbiamo trovato in Enel X mobility un interlocutore ideale. Condividiamo infatti la visione del rispetto della qualità dell'ambiente e dello sviluppo del turismo - afferma Nizzi – Il progetto rientra a pieno titolo tra le iniziative green volte a favorire la sostenibilità ambientale per offrire a cittadini e turisti una mobilità alternativa e pulita». «A regime, saranno circa trenta le infrastrutture, per un totale di sessanta punti di ricarica, installate nell'ambito del Piano Italia di Enel X con cui poter ricaricare due veicoli elettrici contemporaneamente. Due le tipologie: "Juice pump", con ricarica veloce in corrente alternata e continua con potenza fino a 50kw, e "Juice pole", da 22+22 kw in corrente alternata», interviene l'assessore comunale ai Lavori pubblici Gian Piero Palitta.Attualmente, sono state completate venti installazioni (otto Juice pump e dodici Juice pole) e le colonnine già attive sono cinque, quattro Juice pump (due nei centri commerciali di Via Basa, una nel Piazzale Bardanzellu e una in Piazza fra Paolo da Cuglieri) e una Juice pole a San Pantaleo, inaugurate alla presenza del sindaco Nizzi e di Stefano Orefice, responsabile commerciale di Enel X Mobility per la Sardegna. E' possibile scaricare sul proprio dispositivo mobile (Android o Apple) l'app "Enel X JuicePass", che consente di localizzare, in tutto il territorio nazionale ed europeo, la colonnina più vicina al punto in cui ci si trova. Le infrastrutture di ricarica di ultima generazione nate in casa Enel X sono un'eccellenza di tecnologia e innovazione digitale, dotate di controllo per la gestione da remoto che permette anche l'interoperabilità tra i gestori, rendendole lo strumento ideale per rispondere alle esigenze di una mobilità urbana evoluta, intuitiva ed ecologica. Infatti, le colonnine offrono un servizio di ricarica multivendor, come previsto dalla disciplina di settore, che di fatto abilita qualsiasi Mobility service provider a offrire il proprio servizio nei punti di ricarica "brandizzati" Enel X.