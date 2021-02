Red 22:17 Manutenzione straordinaria sulle strade di Sassari In base alle situazioni più critiche, il Settore Infrastrutture della mobilità del Comune ha scelto di intervenire subito nei tratti più rovinati e pericolosi delle vie Cavour, Deffenu, Repubblica Romana e nelle zone circostanti







Le aree sono state fresate, eliminando il manto stradale impraticabile, e ora si procederà con la bitumatura e successivamente il ripristino della segnaletica orizzontale. Terminato questo cantiere, il Settore procederà in altre zone, individuate sempre in base all’urgenza dell’intervento.



Nella foto: i lavori in Via Cavour Commenti SASSARI - Il Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari è impegnato in questi giorni in lavori di manutenzione straordinaria in alcune vie della città, e in particolare del centro. In base alle situazioni più critiche, è stato scelto di intervenire subito nei tratti più rovinati e pericolosi delle vie Cavour, Deffenu, Repubblica Romana e nelle zone circostanti.Le aree sono state fresate, eliminando il manto stradale impraticabile, e ora si procederà con la bitumatura e successivamente il ripristino della segnaletica orizzontale. Terminato questo cantiere, il Settore procederà in altre zone, individuate sempre in base all’urgenza dell’intervento.Nella foto: i lavori in Via Cavour