A.B. 9:28 Bcl: Dinamo nel gruppo L Dall’urna svizzera, il Banco di Sardegna Sassari pesca i cechi del Nymburk, i tedeschi del Bamberg e gli spagnoli del Saragozza per i Play-off di Basketball champions league







Le avversarie dei ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco saranno tre formazioni già affrontate nelle precedenti stagioni europee: gli spagnoli del Saragozza (nell'annata 2015/16, in occasione delle Last 32 di Eurocup), i tedeschi del Bamberg (sia in Eurocup nel 2014, sia in Eurolega nel 2015) e i cechi del Nymburk )in Bcl nel 2017. Le prime due di ogni gruppo dei Play-off accederanno alla Final eight, che si terrà nella prima settimana di maggio, in una sede ancora da definire.



Dando uno sguardo agli altri gruppi, Brindisi sfiderà due compagini turche, Pinar Karsiyaka e Tofas Bursa, oltre all’Hapoel Holon dell’ex Tyrus McGee. Gruppo J con le spagnole Tenerife e Burgos, Vef Riga e Igokea, mentre nel gruppo K si contenderanno il passaggio del turno Aek Atene, Novgorod, Turk Telekom e Strasburgo.



