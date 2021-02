Red 11:39 Schianto in rotatoria: giovane in ospedale Questa mattina, un´autovettura e uno scooter sono entrati in collisione nella rotatoria di Via Don Minzoni ad Alghero. Ad avere la peggio, il giovane conducente dello scooter, che è stato subito accompagnato al Pronto soccorso dell´Ospedale Civile



ALGHERO – Questa mattina (mercoledì), attorno alle 10, la rotatoria tra le vie Don Minzoni, Giovanni Maria Calaresu e Domenico Alberto Azuni è stata teatro di un incidente automobilistico. Pare a causa di una mancata precedenza, sono entrate in collisione un'autovettura e uno scooter.



Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, il giovane in sella al “due ruote”, che ha finito la sua corsa sull'asfalto. Pronto l'intervento della Polizia locale e dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli.



Il giovane è stato affidato alle prime cure del personale medico del 118, che lo ha subito accompagnato al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile. Gli uomini della Polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso e, nel contempo, hanno dovuto operare per far decongestionare il flusso veicolare nella trafficata arteria.