Red 12:02

Carabinieri all´opera: pioggia di denunce nel Nuorese

Segnalazione per uso personale di sostanza stupefacente per un giovane di Ilbono, deferito per sostituzione di persona, falsa attestazione e circolazione con patente sospesa un 25enne di Orani, per violazione delle norme di caccia un 20enne torpeino e sanzione per tre persone in giro durante il coprifuoco

NUORO – Pioggia di denunce nel Nuorese. I Carabinieri della Stazione di Talana, durante un posto di controllo, hanno perquisito un giovane di Ilbono, trovando nella sua disponibilità 5grammi di marijuana. Nonostante la modica quantità, i militari dell’Arma pongono particolare attenzione alla prevenzione dei pericoli per la circolazione stradale pertanto, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, al giovane è stata anche ritirata la patente di guida.



Mercoledì sera, i Carabinieri della Stazione di Orani hanno deferito in stato di libertà per sostituzione di persona, falsa attestazione e circolazione con patente sospesa un 25enne, già noto alle Forze dell'ordine. Nell'occasione, l'uomo dichiarava generalità false, spacciandosi per un parente, peraltro conosciuto dai militari. Ulteriori accertamenti hanno permesso che il giovane era gravato da un decreto prefettizio di sospensione della patente di guida. Domenica, i Carabinieri della Stazione di Torpè hanno denunciato in stato di libertà un 20enne che, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di una carabina ad aria compressa, due confezioni di munizionamento a pallini e una sacca di cuoio contenente due colombi e una tortora morti. Il giovane era privo di qualsiasi autorizzazione per l’attività venatoria.



Giovedì notte, i Carabinieri della Stazione di Nurri hanno sorpreso tre persone transitare per le vie del paese a bordo di un’autovettura. Accertata l’assenza di comprovanti esigenze primarie che potessero giustificare la violazione dell’obbligo di permanere in abitazione tra le 22 e le 5, ai tre è stata inflitta sanzione amministrativa pecuniaria.