S.A. 8:24 Testata all´ex in un parcheggio: arrestato a Olbia Mentre si trovava all’interno della propria vettura nei parcheggi del supermercato, la donna è stata improvvisamente raggiunta dal giovane ex che, non accettando la recente fine della relazione sentimentale, è riuscito ad introdursi nel suo veicolo e l´ha colpita con una testata al volto



OLBIA - Nella giornata di martedì 8 aprile 2025 i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un 28enne egiziano, ritenuto responsabile di una violenta aggressione nei confronti di una donna, sua ex compagna. Nel primo pomeriggio la donna si era recata presso l’Eurospin di via Caduti del Lavoro, nei pressi dell’aeroporto di Olbia. Dopo aver effettuato degli acquisti, mentre si trovava all’interno della propria vettura nei parcheggi del supermercato, è stata improvvisamente raggiunta dal giovane ex che, non accettando la recente fine della relazione sentimentale, contro la volontà della donna ha cercato a più riprese di introdursi nel suo veicolo.



Nonostante il fermo rifiuto della malcapitata, è riuscito a forzare la portiera dell’auto ed a colpire brutalmente la vittima con una testata al volto per poi darsi alla fuga. Le immediate ricerche poste in essere dai militari, allertati tramite 112 NUE, hanno permesso di raggiungere ed identificare l’aggressore, in un parcheggio poco distante dal luogo del fatto. Tratto in arresto, il giovane è stato temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa dell’udienza di convalida.