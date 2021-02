Red 15:13 Custodi, cinque assunzioni a Cagliari I candidati dovranno presentarsi per la prova selettiva, lunedì 8 febbraio, alle 11, nella Sala del Retablo, al secondo piano del Palazzo Civico di Via Roma 145



Commenti CAGLIARI - Convocati per lunedì 8 febbraio, alle 11, nella Sala del Retablo, al secondo piano del Palazzo Civico di Via Roma 145, a Cagliari, i candidati che dovranno sostenere la prova selettiva d'idoneità per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque operatori ausiliari “Commesso custode” cat. A, del Comune. I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.