Clienti al bancone: sanzioni a Sassari

12:02 Carabinieri all´opera: pioggia di denunce nel Nuorese Segnalazione per uso personale di sostanza stupefacente per un giovane di Ilbono, deferito per sostituzione di persona, falsa attestazione e circolazione con patente sospesa un 25enne di Orani, per violazione delle norme di caccia un 20enne torpeino e sanzione per tre persone in giro durante il coprifuoco