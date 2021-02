Cor 19:10 Caos in comune, salta la commissione L´opposizione compatta sottolinea la grave confusione che regna nella maggioranza algherese. Oggi salta perfino la commissione Ambiente: avrebbe dovuto discutere, alla presenza dell´assessore Montis, sulle note difficoltà che registra la gestione della nettezza urbana



Dem e Movimento 5 stelle, non fanno sconti e sottolineano con una nota congiunta ciò che in molti sanno: il caos che regna nella maggioranza algherese, dove perfino l'attività politico-amministrativa risulta ormai bloccata da mesi ed oggi registra un brusco e grave stop. «Il sindaco non è più in grado di gestire la sua maggioranza. Prenda atto del proprio fallimento e rassegni le dimissioni per permettere alla città di uscire dall’immobilismo».



Così Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Beniamino Pirisi, Roberto Ferrara e Graziano Porcu sottolineano i sempre più evidenti problemi della maggioranza che a causa dei contrasti interni non riesce a garantire neppure lo svolgimento di una commissione sulla nettezza urbana, richiesta urgentemente dall'opposizione addirittura dal mese di novembre del 2020: manca il numero legale e la riunione che avrebbe dovuto discutere, alla presenza dell'assessore Andrea Montis, sulle note difficoltà che registra la gestione della nettezza urbana, non ha inizio.



«Per mesi interi e in barba ad ogni senso di responsabilità il consigliere Mulas (presidente di commissione ndr)- ormai fedelissimo del sindaco per salvare la poltrona dell'assessore del proprio partito - ha fatto melina ed evitato di convocare la commissione che presiede. Convocazione poi arrivata per questo pomeriggio, chiaramente fuori tempo massimo. Nonostante tutto ciò la minoranza si è resa disponibile a garantire la presenza in sostituzione di un consigliere di maggioranza assente per ragioni importanti di salute, ma neppure il nostro senso di responsabilità è bastato per nascondere gli enormi problemi di una maggioranza allo sbando e così la commissione è saltata».



«In questi quasi due anni l’inerzia del Sindaco Conoci ha già fatto perdere tempo, finanziamenti, servizi ed eventi ad Alghero. Ora che è sempre più palese che la sua maggioranza non riesce neppure a garantire il normale svolgimento dei lavori consiliari sarebbe bene ne prendesse atto al più presto per non arrecare ulteriore danno alla città. Che il Sindaco faccia, dunque, ciò che chiunque con un minimo di dignità farebbe: chiudere questo interminabile periodo di verifica attraverso il rimpasto, con la scelta di figure competenti che al comparto produttivo e alle famiglia diano risposte invece di silenzi, cartelle pazze e annunci oppure prendere atto del proprio fallimento e rassegnare le dimissioni per permettere alla città di uscire dall’immobilismo» concludono i nove consiglieri comunali.



