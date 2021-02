Servizio sfalcio: si parte da Tottubella

11:17 Punta Giglio: dubbi a 5 stelle «Davvero riqualificare l’ex batteria di Punta Giglio permetterà la riqualificazione quell´ambiente naturale? Il sito in oggetto è un´area naturale o un´area abbandonata? Ora dovremmo ringraziare un gruppo di “volenterosi” che, grazie ad un bando pubblico, trasformerà quel luogo, ristrutturando l’immobile, sfoltendo un po´ di vegetazione infestante, creando piattaforme con pergolati annessi per dare frescura nelle assolate estati e realizzando una piscina per i loro clienti?», chiedono i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Roberto Ferrara e Graziano Porcu

1/2/2021 «Punta Giglio, condividere il progetto in città» Questa la richiesta del consigliere comunale e componente dell´Assemblea del Parco di Porto Conte, Valdo Di Nolfo, sull´intervento di riqualificazione dell´ex batteria di Punta Giglio ad Alghero che ha messo in allarme le associazioni ambientaliste

2/2/2021 Alghero: nuove opportunità per valorizzazione ambientale Dopo l´adesione a “Smarter Italy”, la Rivera del corallo investe sul futuro dei boschi urbani di qualità con il Programma forestazione urbana, per una nuova veste del ruolo dell´ambiente in città

16:05 Stagno e Ginepreto: bando per Platamona Stagno e Ginepreto di Platamona: avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la gestione del Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità

2/2/2021 Ambiente: 3,5milioni per la Strategia marina L´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Gianni Lampis annuncia: «Un´attività di monitoraggio e di analisi lungo le coste della Sardegna»

3/2/2021 Cagliari: disinfestazione Scuola Via Venezia Il plesso dell´Istituto comprensivo “Randaccio” sarà interessato dall´intervento, nelle aree esterne, domani, a partire dalle 11

2/2/2021 «Gutturu Mannu, fermare demolizione diga» «La Regione deve bloccare subito la demolizione della diga Sant´Antonio, e individuare il soggetto che la gestirà, se necessario imponendo quest’onere a chi ha competenze e capacità organizzative per farlo», chiedono i consiglieri regionali dei Riformatori sardi Michele Cossa e Sara Canu

2/2/2021 Olbia apre alla mobilità elettrica Il capoluogo gallurese sempre più all’insegna della mobilità “green”. Sono attive le prime cinque infrastrutture di “Enel X” per autovetture elettriche, per un totale di dieci punti di ricarica (ogni infrastruttura ne ha due)

2/2/2021 Erosione Abbacurrente: Porto Torres chiede 3milioni alla Regione L´Amministrazione comunale ha chiesto i fondi per per completare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del costone. Dieci giorni fa, è stata aggiudicata la gara di progettazione del secondo lotto di opere di protezione