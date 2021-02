Red 13:47 Abbanoa: dimissioni per Franco Piga Questa mattina, l´ingegnere ha presentato le dimissioni da componente del Consiglio d´amministrazione del Gestore unico idrico. La nomina del nuovo componente del Cda è all´ordine del giorno dell´assemblea degli azionisti, convocata per martedì 16 febbraio



CAGLIARI – Questa mattina (giovedì), Franco Piga ha presentato le sue dimissioni da componente del Consiglio d’amministrazione di Abbanoa. Nel prenderne atto, il presidente Gabriele Racugno si è immediatamente attivato per dare seguito a quanto prevede il Codice civile nel caso di cessazione degli amministratori.



«La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori». Quest’ultima è la condizione in cui si trova attualmente il Cda di Abbanoa, visto che il 22 gennaio aveva rassegnato le dimissioni anche l’amministratore delegato Fernando Ferri.



La nomina del nuovo componente del Cda è all’ordine del giorno della prossima assemblea degli azionisti (Regione autonoma della Sardegna e 342 Comuni soci) convocata per martedì 16 febbraio al Teatro Doglio di Cagliari, assieme all’approvazione del bilancio 2019. Nelle more, il Consiglio d’amministrazione con il presidente Racugno e il consigliere dimissionario Piga resta nella pienezza dei suoi poteri.