Confronto col sindaco: in campo la Lega navale Porto Torres

Dopo una lunga pausa forzata dovuta alla pandemia, si prepara a ritornare in campo con un programma che prevede per l’anno in corso la ripresa della regata a vela latina, delle attività di canottaggio, e discipline che vanno dal nuoto in acque libere alla pesca, dall’ambiente ed ecologia all’impegno sociale e culturale. Commenti PORTO TORRES - Non solo attività veliche, corsi e regate a vela latina o d’altura vela Marconi riservata ai giovani, ma la Lega navale italiana-Sezione di Porto Torres ha presentato al sindaco Massimo Mulas un programma ricco di iniziative e manifestazioni per il 2021 tra cui lo sviluppo della campagna “Noi compriamo a Porto Torres”, che continua a riscuotere molto interesse e che coinvolge attualmente circa quarantacinque aziende. Un modo per sostenere le attività commerciali locali in un periodo di forte crisi aggravata dalla emergenza sanitaria.«Nella riunione, si è anche parlato in maniera diffusa dei problemi del porto e della nautica da diporto – ha detto il presidente della Lni turritana Giorgio Ponti - verso i quali il primo cittadino ha dimostrato molta sensibilità e competenza». L’associazione, in appena due anni di vita, ha già raggiunto i 130 soci ordinari, numeri che gli hanno consentito nel 2019 di essere promossa dalla presidenza nazionale al rango di “Sezione”, la qualifica massima prevista per le strutture periferiche della Lega navale.Dopo una lunga pausa forzata dovuta alla pandemia, si prepara a ritornare in campo con un programma che prevede per l’anno in corso la ripresa della regata a vela latina, delle attività di canottaggio, e discipline che vanno dal nuoto in acque libere alla pesca, dall’ambiente ed ecologia all’impegno sociale e culturale.