Flop day: Zedda non ci sta

Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda Commenti CAGLIARI - «La piattaforma Sil Sardegna sta regolarmente registrando le domande inoltrate e, nonostante la lentezza del sistema, non si è verificato nessun crash tale da impedire la corretta acquisizione delle istanze. Alle ore 12, risultano pervenute correttamente 1300 domande».Ad annunciarlo è l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, riguardo all’avvio del caricamento delle domande dell’avviso “Indennità una tantum per lavoratori autonomi con o senza partita Iva”. Zedda replica così a critiche, allarmi e accuse giunte da più parti dell'Isola come, per esempio, dal Circolo tematico “Enrico Berlinguer” del Partito democratico di Sassari [LEGGI] «Sono certa – aggiunge in conclusione l’esponente dell’esecutivo Solinas - che i tanti che si sono lamentati ora hanno la conferma che la loro domanda sia andata a buon fine. Abbiamo chiesto ai sardi ancora un po' di pazienza, ma sono fiduciosa che il sistema, seppur lento, continuerà a ricevere regolarmente le domande anche nei prossimi giorni».Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda