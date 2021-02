Red 11:03 Nebbia a Cagliari: due voli in ritardo Erano entrambi previsti per le 7 ma, a causa delle condizioni atmosferiche, l´aereo per Milano Linate si è staccato da terra alle 7.40, mentre il Roma Fiumicino alle 7.48



Commenti CAGLIARI – Questa mattina (venerdì), Cagliari e le zone limitrofe si sono svegliate avvolte dalla nebbia. Questo ha causato problemi nell'avvio della giornata nell'aeroporto “Mario Mameli” di Elmas, con i primi due voli della mattina decollati con almeno 40' di ritardo. Erano entrambi previsti per le 7, ma l'aereo per Milano Linate si è staccato da terra alle 7.40, mentre il Roma Fiumicino alle 7.48. La nebbia si è poi sollevata. Tutto regolare per i voli successivi, sia in arrivo, sia in partenza.