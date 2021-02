Red 14:24 Strappa a morsi un orecchio durante una lite: denunciato Un 49enne tunisino ha subito un trauma cranico, la frattura del metatarso del piede destro e la recisione dell´orecchio destro per un morso, per un diverbio scoppiato in Corso Vittorio veneto, a Olbia



OLBIA – Nella notte tra venerdì e sabato, i Carabinieri della Stazione Olbia centro, con il rinforzo di un equipaggio della Sezione Radiomobile sono intervenuti in Corso Vittorio Veneto, dove era stata segnalata una lite tra due persone. Giunti sul posto, hanno trovato a terra un 49enne tunisino ferito. Dai primi accertamenti, l'aggressore è risultato essere un 26enne italiano di origini maghrebine, già noto alle Forze dell'ordine.



Velocemente rintracciato, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per lesioni. Il personale medico ha accertato che la vittima ha subito un trauma cranico, la frattura del metatarso del piede destro e la recisione dell'orecchio destro per un morso. Il diverbio pare sia scoppiato per futili motivi.