Spaccio di cocaina: manette a Bonorva

BONORVA – Ieri sera (lunedì), i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile di Bonorva hanno tratto in arresto un giovane sorpreso a spacciare nella propria attività commerciale. I militari, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti vicino all'esercizio, hanno predisposto un servizio di osservazione nella piazza.



Così, è stato notato un uomo che, dopo essersi recato più volte nel locale, ne usciva in maniera frettolosa e nervosa. A quel punto, è stato perquisito e trovato in possesso di un grammo di cocaina. La perquisizione è stata quindi estesa all'esercizio commerciale in cui il titolare deteneva un ulteriore dose più il materiale utile al taglio e al confezionamento della sostanza. Dichiarato in stato di arresto, è stato sottoposto su disposizione del pubblico ministero di turno agli arresti domiciliari in attesa della convalida fissata per oggi.